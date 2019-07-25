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Робот FEDOR захотел встретить цветами первую женщину-астронавта на Луне

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Андроидный робот FEDOR, полет которого на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на 22 августа, надеется попасть на Луну раньше американской женщины-астронавта.

"Во время утренних тестов на электромагнитную совместимость случайно подслушал разговор двух специалистов "Энергии". Мол, американцы хотят отправить в 2024 году на Луну женщину-астронавта. Очень хотелось бы встретить её там с цветами", - сообщается на странице робота в твиттере, появившейся во вторник.

Ранее о планах отправить следующую экспедицию на Луну сообщала американская администрация. Там отметили, что США намерены ввести в состав экипажа женщину, которая станет первой на Луне.

О планах использовать роботов для исследования Луны и дальнего космоса заявлял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Это должна быть умная машина, с учетом того, что в будущем мы планируем, если удастся успешно провести испытания, использовать аналогичные машины для исследования дальних планет и дальнего космоса", - напомнил Рогозин.

Он отметил, что российский экипаж с помощью робота FEDOR продолжит испытания антропоморфной системы космического назначения. Робот пробудет на станции около 10 дней.

FEDOR

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