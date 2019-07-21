Рогозин рассказал о плане работы робота FEDOR на МКС

Робот FEDOR Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Антропоморфный робот FEDOR, который будет запущен на Международную космическую станцию (МКС) 22 августа, пробудет в космосе около полутора недель, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Он будет на станции порядка полутора недель", - сказал Рогозин на пресс-конференции.

Он сообщил, что в субботу посетил монтажно-испытательный корпус космодрома Байконур, где уже стоит корабль "Союз МС-14", на котором полетит робот.

"Мы его назвали Skybot F-850, это его порядковый номер. Он в ближайшие дни будет доставлен на Байконур. Прошли все примерки, динамические испытания, он все это выдержал к радости разработчиков - это фирма с Урала НПО "Андроидная техника", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что подготовку к работе с роботом в режиме аватара прошёл отправившийся в субботу на МКС российский космонавт Александр Скворцов.

"Он прошёл испытания по взаимодействию "человек - машина" в Центре подготовки космонавтов, потом в РКК "Энергия". Придёт время, и мы покажем все эти записи, это очень интересно, потому что это очень сложные навыки для человека, особенно в условиях невесомости, потому что непонятно, как там поведёт себя машина", - сказал глава госкорпорации.

Он заявил, что в ходе пребывания на МКС роботом будет управлять Скворцов, затем им будут управлять специалисты с Земли, а в будущем он будет наделён элементами искусственного интеллекта, так как при освоении дальнего космоса напрямую управлять машиной будет нельзя из-за задержки связи.

"В этой связи к началу лунных экспедиций нам нужно будет необходимо отработать уже элементы искусственного интеллекта, чтобы машина была самообучаемой и принимала определённые решения самостоятельно", - сказал Рогозин.

"Мы подходим к этой теме крайне осторожно. Главное, чтобы все прошло штатно. По сути, это первый эксперимент на борту станции, это будет акцент в работе Роскосмоса по дальнему космосу", - отметил он.

Первостепенной задачей использования роботов в космосе он назвал проведение опасных для человека работ, в том числе при освоении дальнего космоса.

"Это должна быть умная машина, с учетом того, что в будущем мы планируем, если удастся успешно провести испытания, использовать аналогичные машины для исследования дальних планет и дальнего космоса", - напомнил Рогозин.

Он отметил, что российские специалисты - лучшие в вопросе тонкой моторики антропоморфных роботов.

"Тонкая моторика крайне важна для того, чтобы оперировать инструментами, в том числе в условиях невесомости. Сам оператор чувствует прикосновения робота к любому предмету, настолько интересен этот интерфейс", - отметил глава Роскосмоса.