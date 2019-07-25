Памфилова рассмотрит жалобы независимых кандидатов в Мосгордуму независимо от СКР

Она надеется, что жалоба в СК поступила не от Мосгоризбиркома

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома в связи с акцией независимых кандидатов в Мосгордуму не повлияет на позицию Центризбиркома по этим выборам, ЦИК их зарегистрирует, если для этого будет "хоть малейшая возможность", пообещала председатель комиссии Элла Памфилова. Она сказала это в эфире "Эха Москвы".

Председатель ЦИК напомнила о принципе презумпции невиновности и добавила, что уголовное дело не связано с процедурой регистрации кандидатов на выборах.

"Часть из них зарегистрированы, по-моему, шесть человек, в том числе, и представители Навального, — но всех, кого не зарегистрировали, отказали в регистрации и еще могут отказать при рассмотрении в Мосгордуме, если откажут, я их всех жду в ЦИКе", - заявила Памфилова. Она пообещала, что ЦИК максимально объективно рассмотрит все случаи и тщательно проверит все жалобы на нарушения. "И если будет хоть малейшая возможность восстановить их в правах — кандидатов, — мы это сделаем", - заверила она.

На вопрос, согласна ли она, что акция в поддержку независимых кандидатов 14 июля в воскресенье, в связи с которой возбудили уголовное дело, действительно мешала работе Мосгоризбиркома в выходной день, Памфилова ответила, что в тот день на месте не была и судить не может. Дополнительных проверок в связи с этим ЦИК не проводил. Было ли дело возбуждено по жалобе избирательной комиссии, она не знает.

"Поскольку события развиваются стремительным образом, я до сих пор даже не знаю, от кого это могло поступить. Я надеюсь, что Мосгоризбирком такие жалобы не подавал. Мне бы не хотелось, чтобы именно от нас шли подобные жалобы", - отметила председатель ЦИК.

Комментировать обыски дома у независимых выдвиженцев она отказалась, поскольку детально за действиями силовиков не следит. Ранее политик Геннадий Гудков утверждал, что во время обысков дома у его сына Дмитрия Гудкова, который также выдвинулся в Мосгордуму, в квартиру не пускали адвоката. Памфилова отметила, что сотрудники правоохранительных органов обязаны соблюдать закон, "и адвокаты должны быть, и время обысков должно быть корректно определено", "поскольку вы как правоохранительные органы декларируете, что вы защищаете права и работаете против противоправных мер, сами их не должны допускать эти противоправные меры, чем частенько грешат наши правоохранительные органы".

"Тем более, это очень чувствительный период, когда идет избирательная компания. И чтобы это не расценивалось как политическое давление, тем более, как способ и методы борьбы, я бы так сказала, с политическими абонентами, здесь надо быть максимально корректными", - объяснила она.

Ранее Памфилова отмечала, что уличные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов не могут повлиять на решения избирательных комиссий, которые руководствуются исключительно законом. Также она назвала "ущербным" представление, по которому кто-либо ей звонит и указывает, кого из кандидатов регистрировать.