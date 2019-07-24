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В СПЧ назвали чушью уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель комиссии по избирательным правам Совета при президенте РФ по правам человека Илья Шаблинский назвал неадекватным возбуждение уголовного дела в связи с митингом у Мосгоризбиркома.

МоскваСК возбудил уголовное дело из-за митинга у МосгоризбиркомаСК возбудил уголовное дело из-за митинга у МосгоризбиркомаЧитать подробнее

"Это полная чушь. Никто не мешал работе избирательной комиссии, а граждане вправе выражать свое мнение. Считаю, это совершенно неадекватно", - сказал он "Интерфаксу" в среду.

Шаблинский считает, что правоохранительные органы "решают политическую задачу, а не правовую".

"Вся эта цепь поступков со стороны власти означает, что реальная конкуренция не допускается. Очень печальный факт", - сказал представитель СПЧ.

В среду столичные следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму; по их мнению, протестующие препятствовали работе избирательных комиссий.

СПЧ Мосгоризбирком

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