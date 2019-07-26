В СПЧ назвали акцию 27 июля в мэрии "сомнительной"

Авторы обращения обеспокоены возможными нарушениями накануне Дня ВМФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Два члена Совета по правам человека при президенте назвали "сомнительной" несогласованную акцию 27 июля у мэрии Москвы. Они предупредили ее организаторов, что несогласие с решениями избиркомов они должны выражать не на площадях, а по законной процедуре обжалования.

Заявление подписали член сопредседатель президиума Совета Игорь Борисов и член совета Александр Брод.

Они призвали граждан проявить благоразумие и не поддаваться "на провокационные действия организаторов незаконной акции". Одновременно члены СПЧ обратили внимание силовиков, что при обеспечении общественного порядка нужно действовать строго по закону. Авторы обращения обеспокоены возможными нарушениями закона и общественного порядка в городе в субботу накануне Дня ВМФ.

18 июля комиссия СПЧ по избирательным правам опубликовала обращение к Мосгоризбиркому с просьбой зарегистрировать всех кандидатовв Мосгордуму, собравших необходимое число подписей.

Независимые кандидаты, которые пока не добились регистрации на выборах, проводят уличные акции протеста, в том числе встречи с избирателями и одиночные пикеты. После того, как они объявили о планах провести в субботу акцию у мэрии, если их не зарегистрируют, Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома. ГУ МВД Москвы дважды предупредило о незаконности несогласованной акции 27 июля, а прокуратура напомнила, что организаторы акции получили предупреждения о недопустимости нарушений и в их отношении уже ведется административное расследование.