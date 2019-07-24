Навальный сообщил, что его задержали

По словам его адвоката, ему вменяют административную статью о повторном нарушении на митингах

Алексей Навальный Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный сообщил, что его задержали у подъезда и доставили в отдел полиции по Даниловскому району. Он запостил в инстаграме видео из ОВД.

По его словам, он вышел из дома на пробежку, а заодно хотел купить цветы на день рождения жене. У подъезда его ждал "маленький автобус с ОМОНом".

"Сейчас, как дурак, нахожусь в отделении полиции", - отметил Навальный и признал, что "правду говорят, что спорт иногда вреден".

Позднее адвокат Навального Ольга Михайлова с его слов сказала, что его задержали за повторное нарушение правил проведения уличных акций (ч.8 ст.20.2 КОАП) в связи с несогласованным мероприятием. Деталей она не знает. Адвокат допустила, что задержание может быть связано с акцией в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым пока отказали в регистрации на выборах. Акцию хотят провести 27 июля у мэрии, в ГУ МВД Москвы заявили, что она не согласована и предупредили организаторов об ответственности.

Официальным комментарием от правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

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