В МВД насчитали 2200 участников митинга "За честные выборы" в Петербурге

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Митинг против нарушений на губернаторских и муниципальных выборах на площади Ленина в Санкт-Петербурге собрал 2,2 тысячи участников, сообщили "Интерфаксу" в среду в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Акция началась в 19:15. Координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров призвал к реальному наказанию членов избирательных комиссий, уличенных в нарушении закона о выборах.

"Я зарегистрирован кандидатом в муниципальные депутаты. Мне повезло прорваться через эти тернии и беспредел, и я бы не хотел, чтобы мы об этом забыли", - заявил он.

Место проведения митинга было огорожено металлическими рамками, за мероприятием наблюдали сотрудники правоохранительных органов.

Организаторами митинга выступили более 20 организаций и общественных движений, включая "Справедливую Россию", "Яблоко", КПРФ и "Партию роста". Мероприятие согласовано с городскими властями.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова поручила подготовить обращения в Верховный суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет России в связи с ситуацией на муниципальных выборах в Петербурге.

"Если правоохранительные органы Санкт-Петербурга игнорируют нарушения закона, мы выведем ситуацию на федеральный уровень", - заявила она.

От городского избиркома Памфилова потребовала самых жестких мер в отношении избирательных комиссий муниципальных образований - вплоть до их роспуска.