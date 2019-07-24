Памфилова пожалуется на избиркомы Петербурга в Верховный суд, Генпрокуратуру и СКР

В ЦИК ситуацию в городе назвали "экстраординарной" из-за сотен жалоб каждую неделю

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поручила подготовить обращения в Верховный суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет России в связи с ситуацией на муниципальных выборах в Петербурге. Об этом говорится в твиттере ЦИК.

"Если правоохранительные органы Санкт-Петербурга игнорируют нарушения закона, мы выведем ситуацию на федеральный уровень", - заявила она.

От городского избиркома Памфилова потребовала самых жестких мер в отношении избирательных комиссий муниципальных образований – вплоть до их роспуска.

Она требует ускорить рассмотрение протоколов о нарушениях. На заседании 24 июля она провела видеоконференцию с Петербургом и спросила председателя горизбиркома Виктора Миненко, удалось ли привлечь к ответственности кого-нибудь из членов муниципальных избиркомов (ИКМО), которые нарушили закон, пишет "Фонтанка".

Миненко отчитался, что его ведомство направило семь обращений в прокуратуру и пять — в Следственный комитет, но ответов пока не получила. Из пяти протоколов об административных нарушениях, направленных в суды, три не рассмотрены, поскольку судья ушел в отпуск. Памфилова на это отметила, что отпуск судьи "фактически блокирует работу выборов" и попросила с этим "досконально разобраться".

Член Центризбиркома Александр Кинев назвал ситуацию с муниципальными выборами в Петербурге "экстраординарной". По его словам, ЦИК получил в связи с этим уже две тысячи жалоб: "Это 500 жалоб в неделю, до Книги рекордов Гиннесса недалеко" (цитаты "Фонтанки").

Муниципальная кампания в Петербурге привлекла особое внимание из-за массовых нарушений. Памфилова ранее даже не исключала отмены выборов. Кандидаты, в частности, жаловались на сокрытие избиркомами информации о назначении выборов, о разнообразных попытках помешать им сдать документы о выдвижении, об искусственных очередях на сдачу документов из людей спортивного типа, о внезапном закрытии избиркомов, а затем - на отказ в регистрации из-за потери сданных документов.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге назначены на 8 сентября.