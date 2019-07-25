Путин распорядился до 15 августа выплатить компенсации пострадавшим от иркутского наводнения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, их перечень в четверг опубликован на сайте Кремля.

Правительству поручено до 1 августа составить списки граждан, пострадавших от наводнения, и до 10 августа в полном объеме выплатить им компенсации.

До 1 сентября должна быть проведена оценка ущерба, который паводок нанес жилым домам, детским садам и школам, объектам транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры.

До 15 августа должен быть готов план предоставления жилья пострадавшим от наводнения.