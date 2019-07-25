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Путин распорядился до 15 августа выплатить компенсации пострадавшим от иркутского наводнения

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, их перечень в четверг опубликован на сайте Кремля.

Правительству поручено до 1 августа составить списки граждан, пострадавших от наводнения, и до 10 августа в полном объеме выплатить им компенсации.

До 1 сентября должна быть проведена оценка ущерба, который паводок нанес жилым домам, детским садам и школам, объектам транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры.

До 15 августа должен быть готов план предоставления жилья пострадавшим от наводнения.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Владимир Путин Иркутская область

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