Матвиенко пообещала экспертное обсуждение инициативы о фильтрации e-mail с запрещенной информацией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что все чувствительные для общества вопросы, связанные с законопроектом об идентификации пользователей e-mail по номеру телефона и о запрете на письма с запрещенной в РФ информацией, будут тщательно рассмотрены.

Отвечая на вопрос, не нарушает ли сенаторский законопроект об идентификации пользователей электронной почты конституционное право граждан на тайну переписки, Матвиенко сказала, что чувствительные для граждан темы обязательно должны пройти общественное обсуждение и экспертизу, их необходимо обсудить с экспертами и специалистами.

Она отметила, что пока этот законопроект только внесен, есть время разобраться в целесообразности и нужности этой инициативы. При этом Матвиенко уточнила, что сама еще не успела ознакомиться с законопроектом коллег и "старается не комментировать то, в чем не разобралась".

По ее словам, если инициатива ее коллег "будет защищать дополнительно граждан в какой-то части", то она имеет право на жизнь. "Но надо разобраться, давайте не будем делать каких-то скороспелых заявлений, я тоже разберусь", - пообещала Матвиенко.

Спикер Совфеда предложила организовать журналистам встречу с авторами инициативы - сенаторами Андреем Клишасом и Александром Башкиным, чтобы они разъяснили суть законопроекта и свою позицию.

Ранее группа сенаторов во главе с Клишасом внесла в Госдуму поправки об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру мобильного телефона. Законопроект также предусматривает запрет на передачу сообщений лиц, не прошедших идентификацию, а также обязывает владельцев почтовых сервисов блокировать передачу сообщений с запрещенным или незаконным контентом. Авторы поправок считают, что это поможет бороться с рассылками ложных сообщений об угрозе терактов различных объектов.

При этом в Госдуме уже отметили, что эту инициативу можно истолковать как произвольное внесудебное ограничение прав граждан на тайну личной переписки, которые гарантирует Конституция.