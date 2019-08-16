В Кремле обратили внимание на перевод Дельпаля под домашний арест перед поездкой Путина во Францию

Макрон не раз просил Путина за Дельпаля, сказал советник президента Ушаков

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля непосредственно перед встречей президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Вскользь нужно отметить, что, как вы знаете, 15 августа французский бизнесмен Филипп Дельпаль, партнер Фонда Baring Vostok освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест. Я напоминаю об этом в связи с тем, что французский президент об этом неоднократно разговаривал с нашим президентом. Вот, непосредственно перед визитом (состоялось) такое решение суда", - сказал он.

Дельпаля задержали 15 февраля вместе с другими фигурантами дела о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. С тех пор он находился под стражей.

Это дело возбудили 13 февраля по заявлению акционера банка Шерзода Юсупова. По делу, кроме Дельпаля, проходят основатель и старший партнер Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, партнер фонда Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, гендиректор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Признательные показания дал только Кордичев, остальные фигуранты вину не признают.

В Baring Vostok считают уголовное дело способом разрешения внутрикорпоративного спора акционеров "Восточного",

Фигурантов дела арестовали 15-16 февраля. В апреле Калви и Кордичева перевели под домашний арест. За Дельпаля и остальных арестованных заступались представители бизнес-сообщества и организации, а также уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

Путин полетит во Францию 19 августа. Предполагается, что он обсудит с Макроном в том числе урегулирование конфликта на Украине, в том числе в рамках "нормандского формата", а также поблагодарит власти Франции и лично Макрона за помощь в восстановлении прав российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.