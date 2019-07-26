Обвиняемый в шпионаже американец Уилан сообщил ОНК о давлении

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, пожаловался, что на него оказывается давление со стороны следствия.

"Уилан сообщил о том, что в СИЗО ему поступали угрозы безопасности его дальнейшего пребывания там", - сказал член Общественной наблюдательной комиссии и Московской Хельсинкской группы Евгений Еникеев.

По словам Уилана, следователь ФСБ, который 14 марта прошел за ним на территорию СИЗО после суда, угрожал его безопасности, если тот не будет сотрудничать со следствием.

Еникеев пояснил, что беседа с Уиланом впервые была разрешена администрацией СИЗО "Лефортово". Отмечается, что ФСИН спустя полгода предоставил переводчика для общения с Уиланом. Еникеев отметил, что переводчица прервала разговор по этому вопросу с Уиланом, посчитав, что речь идет о следственных действиях, которые сотрудники ОНК не могут по закону обсуждать с заключенными.

Прерывание разговора переводчиком, которая не является сотрудником ФСИН и не имеет на это полномочий, правозащитник расценил как цензурирование. Представители администрации не стали делать ей замечаний или пытаться понять смысл сказанного Уиланом, добавил Еникеев.

Официальным комментарием ФСИН и следствия "Интерфакс" не располагает.

Уилана задержали в Москве в конце декабря 2018 года и с тех пор он находится под стражей по обвинению в шпионаже. Оказалось, что у него есть гражданство США, Ирландии, Канады и Великобритании. Его адвокат Владимир Жеребенков рассказывал, что его обвинили в шпионаже в пользу американских спецслужб и у него изъяли флэшку со сведениями, составляющими гостайну. Уилан полагал, что на флэшке личная информация о его предыдущих поездках в Россию, ознакомиться с ее содержанием он не успел, отмечал защитник.

24 мая Уилан заявил в суде, что стал жертвой политического похищения. По его словам, ему предъявили ложные обвинения и его уголовное преследование - "месть за санкции". Также он утверждал, что в СИЗО ему угрожали, его личная безопасность под угрозой и он постоянно подвергается плохому обращению.