В посольстве США заявили об угрозе здоровью обвиняемого в РФ в шпионаже Уилану

Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан во время рассмотрения жалобы на продление ареста в Мосгорсуде Фото: Александр Земляниченко/AP/TASS

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Посольство США в России сообщает, что здоровье обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана находится под угрозой.

Как отмечается в сообщении посольства в твиттере, в СИЗО Лефортово, где он находится, отказываются предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр.

Здоровье Пола Уилана под угрозой, но руководство СИЗО Лефортово отказывается предоставить медицинскую документацию или разрешить провести независимый медосмотр. Пора отпустить его домой, где Пол сможет получить надлежащую медпомощь. #PaulWhelan @MID_RF — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 24 августа 2019 г.

Американские дипломаты заявили, что "пора отпустить его домой, где Пол сможет получить надлежащую медпомощь".

Накануне посольство США в России запросило срочный консульский доступ к Уилану в связи с его жалобами на здоровье.

Ранее он неоднократно жаловался, что у него обострилась травма плеча левой руки и он испытывает боль при ее поднятии вверх. Кроме того, у него обострилась паховая грыжа.

По словам адвоката американца Владимира Жеребенкова, к Уилану приезжали врачи от Минздрава, которые провели обследование и пришли к выводу, что в операции он пока не нуждается. По просьбе врачей, Уилан запросил через консульский отдел свои медицинские документы.

Как сообщалось, 23 августа Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилана еще на два месяца - до 29 октября.

Дело Пола Уилана

Гражданин США Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря прошлого года. Позже выяснилось, что он имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в России получили от него запросы о помощи.

Ему было предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

Жеребенков сообщал, что следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Как сказал Жеребенков, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Дэвид Уилан.