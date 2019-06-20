Обвиняемый в шпионаже Уилан попросил Трампа о публичной поддержке

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Обвиняемый в России в шпионаже гражданин США, Ирландии, Канады и подданный Великобритании Пол Уилан призвал лидеров этих стран публично его поддержать, передал корреспондент "Интерфакса".

"Я прошу лидеров и власти в Оттаве, Дублине, Лондоне, Вашингтоне о помощи в публичных заявлениях и поддержке. Господин президент, мы не можем сохранить Америку великой до тех пор, пока мы не будем агрессивно защищать своих граждан, где бы они не находились в мире", - заявил Уилан в Мосгорсуде в четверг.

Уилан добавил, что просит президента США публично выразить свою позицию к его ситуации в твиттере.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, с тех пор он находится под стражей. Уже после его задержания выяснилось, что Уилан, кроме американского, имеет также гражданства Ирландии и Канады, а также подданство Британии. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилана обвиняют в шпионаже в пользу американских спецслужб, у него изъяли флэшку с информацией, составляющей гостайну. Американец был уверен, что на носителе были личные сведения о его предыдущих поездках в Россию, но изучить их он не успел, отмечал адвокат. Вину он не признает.

Уилан сообщил, что условия его содержания в СИЗО "Лефортово" стали лучше после его жалоб в суде. "В тюрьме ко мне стали лучше относиться, но проблема не тюрьме", - заявил он 20 июня.

В четверг Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Уилану до 29 августа по решению столичного Лефортовского суда от 24 мая.