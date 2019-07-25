Поиск
Важно
Украина задержала российский танкер за участие в Керченском конфликте

Знавший о нарушении в палаточном лагере "Холдоми" сотрудник МЧС арестован

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Суд арестовал сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева, знавшего о нарушениях в сгоревшем палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае.

Новгородцев занимает должность начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В РоссииХабаровские власти решили закрыть лагерь "Холдоми" после гибели детей при пожареЧитать подробнее

По данным Следственного комитета, он знал о нарушениях противопожарной безопасности в частном детском лагере, но ничего не сделал для их устранения. В июле 2019 года в лагере "Холдоми" провели плановые учения. Новгородцев тогда обнаружил, что детей разместили в палаточном городе с нарушениями противопожарных норм, но не принял мер, чтобы руководство лагеря их устранило.

Против Новгородцева возбудили уголовное дело по подозрению в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ).

Ранее суд арестовал до 22 сентября директора лагеря Максима Кузнецова, а также владельца компании-организатора лагеря "Холдоми" - директора ООО "Экстрим-Сервис" Виталия Бурлакова.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в ближайшее время всем арестованным будет предъявлено обвинение.

Как сообщалось, пожар в палаточном лагере вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток, еще шесть пострадали от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

С 24 по 26 июля в Хабаровском крае объявлен траур. В четверг в Комсомольске-на-Амуре похоронят двух девочек.

Хабаровский край

Новости по теме

Новости

В Генпрокуратуре рассказали о третьем деле ЮКОСа о краже нефти акционерами

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве оппозиционной активистки

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве оппозиционной активистки

Дмитрия Гудкова вызвали еще на два допроса

В РФ принят закон о возобновлении "дачной амнистии"

В РФ принят закон о возобновлении "дачной амнистии"

Матвиенко призвала кандидатов в Мосгордуму добиваться справедливости по закону

Памфилова рассмотрит жалобы кандидатов в Мосгордуму независимо от СКР

Памфилова рассмотрит жалобы кандидатов в Мосгордуму независимо от СКР

Матвиенко пообещала экспертное обсуждение инициативы о фильтрации e-mail с запрещенной информацией

Матвиенко пообещала экспертное обсуждение инициативы о фильтрации e-mail с запрещенной информацией

Офицер Минобороны осужден за мошенничество при установлении границ шельфа РФ в Арктике

Офицер Минобороны осужден за мошенничество при установлении границ шельфа РФ в Арктике

Налет SSJ-100 предложили повысить за счет схемы Total care

Налет SSJ-100 предложили повысить за счет схемы Total care

Юлия Галямина не пришла в СК на допрос

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');