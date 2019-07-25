Знавший о нарушении в палаточном лагере "Холдоми" сотрудник МЧС арестован

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Суд арестовал сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева, знавшего о нарушениях в сгоревшем палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае.

Новгородцев занимает должность начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным Следственного комитета, он знал о нарушениях противопожарной безопасности в частном детском лагере, но ничего не сделал для их устранения. В июле 2019 года в лагере "Холдоми" провели плановые учения. Новгородцев тогда обнаружил, что детей разместили в палаточном городе с нарушениями противопожарных норм, но не принял мер, чтобы руководство лагеря их устранило.

Против Новгородцева возбудили уголовное дело по подозрению в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ).

Ранее суд арестовал до 22 сентября директора лагеря Максима Кузнецова, а также владельца компании-организатора лагеря "Холдоми" - директора ООО "Экстрим-Сервис" Виталия Бурлакова.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в ближайшее время всем арестованным будет предъявлено обвинение.

Как сообщалось, пожар в палаточном лагере вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорели 20 палаток, еще шесть пострадали от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

С 24 по 26 июля в Хабаровском крае объявлен траур. В четверг в Комсомольске-на-Амуре похоронят двух девочек.