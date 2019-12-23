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Экс-фигуранта дела об убийстве ЛГБТ-активистки осудили за кражу пачки сигарет

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Московский районный суд Северной столицы вынес приговор Даврону Мухамедову, обвиняемому в грабеже, сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы в понедельник; ранее Мухамедов проходил по делу об убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.

Как установил суд, 20 июля Мухамедов несколько раз умышленно ударил кулаком своего знакомого, а потом похитил у него 160 рублей и пачку сигарет. С места преступления мужчина скрылся.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Мухамедов вину по статье 161 УК РФ (грабеж) признал. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев заключения в колонии общего режима.

Как сообщалось, дворник Мухамедов был первым подозреваемым по делу об убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Далее следователи установили, что он непричастен к этому преступлению, однако может быть виновен в грабеже, в связи с чем мужчина с 26 июля находится под арестом.

Григорьеву убили в ночь на 21 июля. Следствие, проверив множество вероятных мотивов совершения преступления, в том числе связанных с общественной деятельностью активистки, остановилось на бытовой версии убийства.

В убийстве обвиняется 29-летний Алексей Волнянко, с которым женщина распивала алкоголь. В ходе внезапно возникшей ссоры мужчина нанес Григорьевой множественные удары ножом, от которых женщина скончалась. С места происшествия Волнянко скрылся, позже его задержали.

По данным объединенной пресс-службы городских судов, фигурант арестован до 21 января следующего года, предварительное следствие по делу продолжается.

Даврон Мухамедов Петербург Елена Григорьева

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