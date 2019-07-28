Мэр Тулуна призвал горожан быть готовыми к эвакуации из-за роста уровня реки
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области вырос на 70 см, мэр Юрий Карих призвал жителей готовится к возможной эвакуации, сообщается на сайте города в воскресенье.
По данным местных властей, уровень воды в Ие по состоянию на 3:00 мск составил 623 см. Критическая отметка для реки - 700 см.
Карих в видеообращении отметил, что по прогнозу уровень воды может подняться до критической отметки, и тогда потребуется эвакуация. Он призвал жителей собрать документы и ценные вещи и перевезти в безопасное место домашних животных.
По словам мэра Тулуна, в городе уже подтоплены дома и улицы в районе железнодорожного вокзала, а также в центре города.
Накануне в Тулуне прошло заседание региональной комиссии по ЧС. Тогда сообщалось, что в городе выпала почти месячная норма осадков. По данным регионального главка МЧС, в Тулуне подтоплены 70 придворовых территорий.
Ранее спасатели предупреждали о новом повышении уровня воды на реках Белая и Бирюса Иркутской области из-за сильных дождей 27-28 июля.
Наводнение в Иркутской области
В конце июня в Иркутской области из-за сильных дождей начался паводок. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семь до сих пор числятся пропавшими без вести.
В результате наводнения было подтоплено 109 населенных пунктов. Там находятся более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают почти 43 тысячи человек.
Установлено, что порядка 3,5 тысячи домов после паводка восстановлению не подлежат. В этих домах проживали более 14 тысяч человек.