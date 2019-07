Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июля

Свыше тысячи человек задержали в Москве, российское судно выпустили из КНДР, жителей Тулуна снова предупредили об эвакуации

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Более тысячи человек задержали на акции протеста в Москве. Столичная полиция сообщила о задержании 1074 человек на несогласованной акции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Незарегистрированных кандидатов Любовь Соболь, Ивана Жданова и Илью Яшина успели задержать дважды за день.

Власти КНДР отпустили российское рыболовецкое судно. Сейчас траулер "Сянхайлинь-8" направляется в южнокорейский порт, чтобы спустить там на берег двух членов экипажа из Республики Корея. Судно, на котором находились 15 россиян, было задержано 17 июля в Японском море. Северокорейская сторона обвиняла экипаж траулера в нарушении своей границы.

Мэр Тулуна призвал жителей готовиться к возможной эвакуации. Уровень воды в местной реке Ия вырос до 623 см. Критическая отметка - 700 см, и власти допускают, что вода может достигнуть ее. Жителей призвали на случай эвакуации собирать документы и ценные вещи и перевезти в безопасное место домашних животных.

Рейтинги Консервативной партии взлетели после избрания Бориса Джонсона премьером. По данным опроса The Sunday Times, консерваторы увеличили отрыв от лейбористов до 10%, рейтинг партии Джонсона составил 31%. Похожие данные приводят Mail on Sunday и Sunday Express. Правда, опрос Deltapoll для Mail on Sunday свидетельствует о том, что если лейбористы сместят своего лидера Джереми Корбина, то они с 34% опередят в рейтинге консерваторов на шесть пунктов.