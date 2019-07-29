Дым от лесных пожаров в Иркутской области и Якутии добрался до Бурятии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Дым, затянувший столицу республики Бурятия Улан-Удэ и пригород, не связан с лесными пожарами в этом регионе, его принесло из Иркутской области и Якутии, в которых сейчас бушуют лесные пожары, сообщает в понедельник пресс-служба республиканского агентство лесного хозяйства.

По данным системы космического мониторинга "ИСДМ-Рослесхоз" на воскресенье, вИркутской области действовало 137 лесных пожаров площадью 617 тыс. 90 га, в Красноярском крае - 94 лесных пожара площадью 986 тыс. 45 га, в Якутии - 158 лесных пожаров на 1 млн 168 тыс. 949 га.

По данным на утро понедельника, в Бурятии тушат шесть лесных пожаров, начавшихся из-за грозы. Столько же пожаров тушить не стали из-за высоких затрат на их ликвидацию.