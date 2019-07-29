Разоблачивший коррупцию в ФСБ экс-чиновник Кремля получил срок за мошенничество

Показания Михаила Горбатова помогли следствию выйти на полковника ФСБ Черкалина

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего чиновника администрации президента, полковника ФСБ Михаила Горбатова к 4,5 года колонии за мошенничество в крупном размере. Как пишет "Коммерсантъ", после ареста Горбатов дал показания о коррупции в спецслужбе, и они легли в основу дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Суд рассматривал дело Горбатова в особом порядке. Его признали виновным в эпизоде особо крупного мошенничества и еще в двух попытках совершить такое же преступление. Суд назначил ему реальный срок в колонии общего режима и оштрафовал его на 250 тысяч рублей.

Весной 2018 года Горбатов возглавил контрольно-инспекторский департамент управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. До того он служил в ФСБ и был старшим оперуполномоченным 11-го управления "К", которое расследует преступления в банковской сфере. Вменяемое ему мошенничество было совершено в январе 2017 года.

По версии следствия, в 2017 года Горбатов, бывший сотрудник Владимир Коробков и "решальщик" Арно Ходжоян получили $100 тысяч у владельца московского ломбарда, у которого при обысках изъяли хранившиеся ценности, проходившие как вещдоки по стороннему уголовному делу. Ломбардье сам попросил Ходжояна о помощи, тот подключил к переговорам Коробкова и Горбатова, которые оба не имели полномочий повлиять на судьбу арестованных вещдоков. В результате деньги он им отдал, но ценности ему вернули без их вмешательства, по независящим от них причинам.

Весной 2018 года они решили потребовать у ломбардье денег, чтобы помочь избавить его от якобы грозивших ему проверок ФСБ. Горбатов, уже перешедший в президентскую администрацию, оформил для этого запрос со штампом ФСБ с требованием предоставить регистрационные документы ломбарда. Бизнесмен после этого передал вымогателям несколько пар дорогих часов общей стоимостью более $1 млн и написал на них заявление в ФСБ. Всех троих задержали в мае 2018 года.

Ходжоян после восьми месяцев ареста дал признательные показания, пошел на сделку со следствием и получил пять лет условно. Коробков, также давший показания на всех участников группы, пока находится под домашним арестом.

Горбатов предложил следствию компромат на других сотрудников ФСБ в обмен на смягчение приговора. Как говорят источники "Коммерсанта", показания Горбатова помогли следствию обнаружить организованную преступную группу бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления "К" ФСБ. Среди подозреваемых в этом деле оказались бывший замначальника управления "К" Дмитрий Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, а также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин, у которого при обыске нашли деньги и ценности на 11 млрд рублей. Их всех обвиняют в мошенническом хищении у московского девелопера акций на 450 млн рублей, а Черкалина еще и во взяточничестве.