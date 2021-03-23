Полковника ФСБ Черкалина начнут судить 5 апреля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд (МГВС) 5 апреля в 13:00 начнет рассматривать уголовное дело бывшего начальника 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом сообщил представитель суда.

В этот день суд определит порядок рассмотрения уголовного дела. Черкалин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и может рассчитывать на особый порядок - без исследования доказательств.

23 марта суд продлил Черкалину арест на полгода, до 8 сентября. Также в этот день стало известно, что потерпевшие подали к Черкалину и другим фигурантам дела иски в общей сложности на 1,5 млрд рублей.

Черкалину вменяется получение взятки в $850 000 от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем в 637 млн рублей у деловых партнеров Сергея Гляделкина и Игоря Ткача.

Свою вину он полностью признал.

Показания на Черкалина ранее дал в рамках своей сделки со следствием по делу о мошенничестве другой бывший сотрудник Управления "К" СЭБ ФСБ Михаил Горбатов.

В 2019 году в доход государства суд обратил различные активы Черкалина и его близких, в том числе наличные более чем на 6 млрд руб.

Вместе с Черкалиным весной 2019 года были задержаны еще два офицера СЭБ ФСБ - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Их дела находятся в отдельном производстве.