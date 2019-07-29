Вице-премьер Акимов раскритиковал закон об иностранном капитале в "Яндексе" и Mail.ru

Вице-премьер РФ Максим Акимов Фото: Reuters

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах противоречит целям нацпрограммы "Цифровая экономика", сообщил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова.

Он отметил, что в том виде, в каком документ был представлен, законопроект является разрушительным для целей национальной программы "Цифровая экономика". Он подрывает устойчивость и конкурентоспособность отечественных компаний.

Инициатива об ограничении капитала принадлежит депутату Антону Горелкину. В пятницу он внес законопроект, который предполагает, что сайт или программа, которые дают возможность владельцу собирать данные о россиянах, могут быть признаны информационно важными для развития страны. Решать, является ли ресурс значимым, будет специальная правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Владеть таким ресурсом может российское юрлицо или гражданин РФ, а долю иностранного участия в российском юридическом лице предлагается ограничить до 20% голосующих акций.

Глава Минкомсвязи Константин Носков ранее говорил, что законопроект направлен против таких компаний, как "Яндекс" и Mail.ru Group, являющихся "национальным достоянием РФ".

По его мнению, законопроект, который не обсуждался ни с бизнесом, ни с заинтересованным сообществом, создает риски "закручивания гаек", а также оттока программистов в другие страны.

О том, что законопроект должен быть существенно переработан, на прошлой неделе говорили в "Яндексе" и Mail.ru Group.