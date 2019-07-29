Главу совета ингушских тейпов оштрафовали за распространение фейков

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Суд в ингушской Назрани оштрафовал на 15 тысяч рублей исполняющего обязанности председателя региональной общественной организации "Совет тейпов ингушского народа " Мурада Даскиева по делу о распространении недостоверной информации, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Басир Оздоев.

"Решением мирового судьи судебного участка №8 в Назрани Мурад Даскиев признан виновным в распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП) ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дело, возбужденное против него еще в середине мая этого года, связано с обращением к депутатам Народного собрания республики, опубликованным на сайте Совета тейпов ингушского народа.

Как сообщил Даскиев в интервью местным журналистам, в обращении говорилось о возможной ликвидации Ингушетии из-за пересмотра границ с соседними республиками.

Защита намерена обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Зампредседателя Совета тейпов республики Даскиев избран и.о. председателя общественной организации после ареста ее руководителя Малсага Ужахова в апреле этого года по делу о применении насилия в отношении правоохранителей во время мартовских протестов.

26 марта в Магасе прошел митинг против утверждения республиканского закона "О референдуме", который перерос из согласованного в несогласованный. Митингующие разошлись лишь утром следующего дня, хотя, согласно заявке организаторов, акция должна была завершиться в 18:00. За несколько часов до того, как участники акции окончательно покинули площадь, произошли столкновения между митингующими и представителями правоохранительных органов, в которых участники акции кидали стулья, палки и камни.

После столкновения часть митингующих на несколько часов перекрыла так называемый "экажевский круг", участок федеральной трассы "Кавказ" в Назрани. По официальным данным, в результате столкновений с участниками митинга 27 марта пострадали десять сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Ранее возбужденные уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК) и призывах к беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК) во время протестов в Ингушетии объединили в одно производство.

По делу об организации насилия в отношении правоохранителей в апреле этого года арестованы глава ингушского отделения "Российского Красного креста" Муса Мальсагов, председатель совета тейпов Малсаг Ужахов, председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев, религиозный деятель Ахмед Барахоев, активист Багаудин Хаутиев, а 20 июля - замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий республики Зарифа Саутиева.