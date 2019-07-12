Генпрокуратура объяснила, кто будет определять общественно опасные "фейк-ньюс"

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Решение о том, какая информация нарушает новый закон о "фейк-ньюс", могут принимать прокуроры, Роскомнадзор и МВД, следует из разъяснения Генпрокуратуры "Интерфаксу".

Закон о запрете на распространение в интернете заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных данных был подписан 18 марта. В Генпрокуратуре пояснили, что перечень органов, которые будут определять достоверность информации, будет меняться в зависимости от каждого конкретного случая. Так, решение об ограничении доступа принимает Роскомнадзор и МВД, а также прокуроры при направлении требований о блокировке интернет-ресурсов в Роскомнадзор.

При этом прокуроры могут и сами принимать решения об ограничении доступа к "фейковой" информации и в отсутствии постановлений по административным делам.