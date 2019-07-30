Акции "Яндекса" выросли на 4% на новостях о корректировке законопроекта о значимых IT-ресурсах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса"выросли в ходе торгов на Московской бирже во вторник на 4% (до 2540 рублей за штуку) на новостях о возможных изменениях в законопроекте о значимых IT-ресурсах.

Накануне акции компании упали на 3,13% на новостях о законопроекте, ограничивающем долю иностранного капитала в значимых IT-компаниях.

Законопроект об ограничении до 20% доли иностранного участия в значимых IT-ресурсах может быть изменен, но сначала его следует обсудить с экспертами и представителями "Яндекса", заявил автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин. "Вице-премьер Акимов говорил, что законопроект нужно перерабатывать, но никто и не говорит, что мой законопроект в нынешнем виде - это истина в последней инстанции", - сказал Горелкин "Интерфаксу" во вторник.

Вместе с тем он назвал причины, подтолкнувшие его к разработке такой инициативы. "Для меня нет сегодня никакой принципиальной разницы между компаниями Google и "Яндекс", это обе иностранные компании, но почему-то в рамках национального проекта "Цифровая экономика" мы поддерживаем иностранную компанию "Яндекс", вваливаем туда государственные средства и почему-то не поддерживаем так же Google", - сказал Горелкин. Депутат считает, что "следует определиться, по какому пути нам идти: либо мы строим действительно свою национальную экономику, либо мы становимся цифровой колонией, одной из многих".

Он отметил, что "140 млрд рублей планируется инвестировать в цифровую экономику, большая часть из этих средств - государственные; мы их инвестируем в иностранную компанию "Яндекс"". "Я приму любую позицию: либо мы говорим, что действительно реализуем национальный проект, либо мы просто вкладываем деньги в иностранную компанию", - добавил Горелкин. По его мнению, "и тот, и другой путь в принципе понятны и имеют свои и плюсы, и минусы". Горелкин также отметил, что, "безусловно, дискуссия по законопроекту должна вестись с участием представителей "Яндекса". "Я считаю "Яндекс" мегакрутой компанией, я к ней очень хорошо отношусь", - сказал он.