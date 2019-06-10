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Пороховой завод загорелся в Казани

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Казани горит кровля порохового завода, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Казанского порохового завода из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле 4-этажного производственного здания", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составляет 300 кв м.

Никто не пострадал.

Казанский государственный казенный пороховой завод - самый старый в современной России пороховой завод. Предприятие выпускает порох с 1788 года. В настоящее время завод многопрофильный. Помимо пороха и зарядов, производит фейерверки, пиротехнические изделия, нитроцеллюлозу, лакокрасочные материалы.

Казань Татарстан

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