Чрезвычайная пожарная опасность в Иркутской области сохранится в ближайшие 3 дня

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в ближайшие три дня в Иркутской области, где ранее был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Согласно карте класса пожарной опасности, высокий, местами чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется на севере Иркутской области, в Омской области, на востоке Томской области, западе Новосибирской области и Алтайского края, востоке Эвенкии, Бурятии и Забайкальского края, в Якутии, на севере Хабаровского края.

Такая ситуация, по данным Гидрометцентра РФ, сохранится до 2 августа.

Накануне в соцсетях появился отрывок встречи губернатора Красноярского края Александра Усса с участниками Всероссийского образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019". Глава региона заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно.

В пресс-службе Минлесхоза Красноярского края утверждали, что удаленные лесные пожары в регионе, которые не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, не тушат в связи с тем, что "прогнозируемые затраты в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб".

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области.

Крупнейшие в России лесные пожары зарегистрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области на общей площади более 2,6 млн га, большая часть из них - в удаленной зоне.