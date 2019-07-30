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Чрезвычайная пожарная опасность в Иркутской области сохранится в ближайшие 3 дня

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в ближайшие три дня в Иркутской области, где ранее был введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Согласно карте класса пожарной опасности, высокий, местами чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется на севере Иркутской области, в Омской области, на востоке Томской области, западе Новосибирской области и Алтайского края, востоке Эвенкии, Бурятии и Забайкальского края, в Якутии, на севере Хабаровского края.

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Такая ситуация, по данным Гидрометцентра РФ, сохранится до 2 августа.

Накануне в соцсетях появился отрывок встречи губернатора Красноярского края Александра Усса с участниками Всероссийского образовательного форума "Территория инициативной молодежи "Бирюса-2019". Глава региона заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно.

В пресс-службе Минлесхоза Красноярского края утверждали, что удаленные лесные пожары в регионе, которые не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, не тушат в связи с тем, что "прогнозируемые затраты в разы, иногда в десятки раз больше, чем возможный ущерб".

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области.

Крупнейшие в России лесные пожары зарегистрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области на общей площади более 2,6 млн га, большая часть из них - в удаленной зоне.

Сибирь окутал смог от лесных пожаров

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Дым от лесных пожаров над спальным районом в КемеровеСмог над ЕнисеемДым над автодорогой "Енисей" в ХакасииСмог над КрасноярскомВозле сибирской деревни Сизая в Красноярском краеЗадымление в КрасноярскеСпутниковый снимок лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области
Дым от лесных пожаров над спальным районом в Кемерове
Иркутская область Гидрометцентр

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