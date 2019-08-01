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Самолеты Минобороны прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров

Самолеты Минобороны прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Экипажи самолетов Ил-76 Минобороны РФ прилетели в Красноярск для тушения лесных пожаров, технику уже начали готовить к предстоящим вылетам, сообщили в ведомстве.

Экипажи военно-транспортной авиации перебросили в Красноярск из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновских областей. "Летчики уже изучили маршруты проведения полетов на применение и погодные условия в районах наиболее крупных пожаров", - отметили в Минобороны.

Ранее в четверг в Красноярск прибыл замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Там он провел совещание с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и местной администрации. По его словам, пожары одновременно будут тушить 4-5 самолетов, которые будут следовать друг за другом. Булгаков добавил, что на каждый самолёт прибыло по два экипажа, чтобы они оперативно сменяли друг друга.

Также он сообщил, что в городе Кодинске разворачивают наземный эшелон из 500 человек, но задействовать его для тушения пожаров пока рано.

31 июля президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе с лесными пожарами в Сибири. Булгаков возглавляет оперативную группу ведомства по тушению пожаров.

К среде лесные пожары в России охватили около 3 млн га. В настоящее время тушат 147 очагов пожаров, еще более 300 очагов находятся в труднодоступных районах. Наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области - там по состоянию на четверг огнем охвачено 66 989 га.

На всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии введен режим ЧС.

Сибирь Красноярск Минобороны Ил-76

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