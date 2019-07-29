В Красноярском крае и Иркутской области введен режим ЧС из-за пожаров

МЧС пообещало увеличить группировку пожарных в этих регионах

Сибирская тайга Фото: Reuters

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - На всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Наиболее тяжелой ситуацию считают в Красноярском крае, Иркутской области и в Якутии. Там растет количество очагов возгорания и и увеличивается их площадь, дым от этих пожаров распространяется в других регионах Сибири и Дальнего Востока.

Пока "особый противопожарный режим" действует на всей территории 24 регионов и частично еще в 23, отметили в МЧС.

На платформе Change.org пять дней идет сбор подписей под петицией с требованием ввести режим ЧС в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии и усилить меры по борьбе с пожарами. На 16:15 по московскому времени там было 416 134 подписи.

По данным "Авиалесоохраны", в этих трех регионах площадь лесных пожаров превысила 2,6 млн га, в основном леса горят в удаленных и труднодоступных районах. Чиновники признают, что часть пожаров вообще не тушат, поскольку затраты на тушение в десятки раз превысили бы нанесенный ущерб.

Такую позицию разделяет губернатор Красноярского края Александр Усс. В интервью телекомпании "Афонтово" он назвал ситуацию в регионе сложной, но не критичной, и заявил, что во всем мире пожары на труднодоступных территориях тушатся естественным путем, дождями. По мнению губернатора, самолет МЧС Бе-200 с десятью тоннами воды проблем не решит, а затраты на его работу будут "огромными".

"Если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам. Дело не только в правительстве, дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно", - цитирует губернатора НТВ.

В середине дня 29 июля глава МЧС Евгений Зиничев принял решение увеличить силы и средства спасателей в зоне тушения пожаров в российских регионах.