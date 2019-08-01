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Петиция "Гринписа" с требованием тушить лесные пожары набрала почти 330 тысяч подписей

Экологи требуют активизировать тушение и перестать скрывать правду о масштабах бедствия

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Петиция "Гринписа России" с требованием срочно принять меры для тушения лесных пожаров, набрала 329 285 подписей на 11:45 1 августа. Сбор подписей идет на сайте организации. Затем экологи планируют передать петицию в Госсовет России.

В "Гринписе" требуют "направить дополнительные силы на борьбу с огнем, сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить, а также пересмотреть зоны контроля, чтобы такие пожары не повторялись в будущем".

На этой неделе лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке распространились на площадь более 3 млн га. Экологи отмечаю, что больше 90% этой площади приходится на так называемые "зоны контроля", территории, далекие от населенных пунктов, где расходы на тушение могут превысить ущерб от пожара. "Уже много недель там горят леса, и их никто не тушит. Власти приняли решение не тратить деньги на ликвидацию пожаров: это дорого и все равно там, где горит, никто не живет", - говорится в петиции.

Недавно на пожары в Сибири обращал внимание голливудский актер Леонардо Ди Каприо, а президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в тушении.

За минувшие сутки было ликвидировано 29 пожаров на общей площади 404 га, но возникло 18 новых. "На 00:00 мск 1 августа на территории РФ действовали 165 лесных пожаров на площади 116 089 га, по которым проводились работы по активному тушению", - сообщили "Интерфаксу" в "Авиалесоохране".

В Иркутской области сейчас действует 67 пожаров на землях лесного фонда на площади 83 832 га, за сутки их площадь выросла на 5000 га.

В Красноярском крае тушат 60 пожаров на землях лесного фонда на площади 24 328 га, в Якутии - 20 на площади 1 431 га.

31 июля Путин поручил Минобороны подключиться к борьбе с пожарами. В тот же день премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от Генпрокуратуры и Следственного комитета проверить, могут ли пожары стать результатом попыток скрыть незаконную вырубку леса.

Сибирь окутал смог от лесных пожаров

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Дым от лесных пожаров над спальным районом в КемеровеСмог над ЕнисеемДым над автодорогой "Енисей" в ХакасииСмог над КрасноярскомВозле сибирской деревни Сизая в Красноярском краеЗадымление в КрасноярскеСпутниковый снимок лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области
Дым от лесных пожаров над спальным районом в Кемерове
Гринпис Сибирь Госсовет

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