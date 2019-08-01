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Красноярский заповедник "Столбы" закрыли из-за угрозы пожаров

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Руководство красноярского заповедника "Столбы" закрыло природную территорию для свободного посещения в связи высокой пожарной опасностью, сообщает пресс-служба заповедника в четверг.

"Запрет на посещение будет действовать со 2 августа 2019 с 18:00 часов и до выпадения значительного количества осадков (не менее 3 мм воды за сутки по данным метеостанции заповедника)", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, к выходным из-за погодных условий риск возникновения лесных возгораний увеличится.

На период запрета госинспекция переходит на усиленный режим работы. На всех входных группах заповедника будут выставлены контрольно-пропускные пункты, к охране территории будут привлечены сотрудники полиции. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

Красноярск

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