Шаманы решили вызвать дождь для тушения лесных пожаров в Сибири

Сгоревший лес в Богучанском районе Фото: Пресс-служба НТЦ "Космические решения"/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Шаманы коренных народов России начали проводить обряды по вызову дождя, чтобы потушить лесные пожары в Сибири. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель коренных народов ХМАО-Югры, фольклорист Тимофей Молданов в четверг.

По его словам, обряды начали проводить 31 июля; к участникам подключились шаманы многих народов - ненцев, долганов, мари, коми и якутов.

Ранее Молданов на своей странице в соцсети призвал шаманов коренных народов провести обряды для защиты лесов, горящих в Красноярском крае, Иркутской области и других регионах.

Он отметил, что в результате лесных пожаров понижается уровень залегания грунтовых вод. Как следствие, "может быть дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные посёлки, теряется урожай дикоросов, уничтожаются многие виды животных и растений". "Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье!", - обратился Молданов к шаманам.

Последние данные по пожарам от Авиалесоохраны таковы: в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступная местность, где по закону можно не тушить пожары, а лишь наблюдать за ними). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га) и Иркутской области (около 700 тысяч га). В тушении задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.