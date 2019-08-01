Задержан новый подозреваемый в убийстве оппозиционной ЛГБТ-активистки

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Задержан новый подозреваемый в убийстве в Петербурге активистки Елены Григорьевой, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщила в четверг пресс-служба СК РФ, Даврон Мухамедов, ранее арестованный по подозрению в убийстве Григорьевой, дал показания, из которых следует, что ее убил другой мужчина. По словам Мухамедова, в ночь на 21 июля он пил с активисткой спиртные напитки, после чего она продолжила делать это, но уже с другими мужчинами.

Следствие установило, что один из них, 1990 года рождения, в ходе внезапной ссоры избил Григорьеву и не менее восьми раз ударил ее ножом в спину и лицо, в результате чего она умерла на месте. Мужчина сбежал с места преступления, а нож выбросил в кусты у своего дома.

Отмечается, что под тяжестью доказательств он полностью признал свою вину в убийстве.

В городском управлении СКР "Интерфаксу" уточнили, что мужчина задержан, в Октябрьском районном суде рассматривается вопрос о его аресте.

Первый подозреваемый

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве оппозиционной активистки Григорьевой задержан уроженец Киргизии Мухамедов. Следствие предполагало, что преступление совершено на бытовой почве: они были знакомы, и в ночь на 21 июля нетрезвый Мухамедов поссорился с активисткой и несколько раз ударил ее ножом.

Также было установлено, что Мухамедов в июле 2019 года напал на своего знакомого, отобрав у него деньги и вещи. В совершении этого преступления он вину признал.

По данным правозащитников, Григорьева была активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений.