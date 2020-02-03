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В Петербурге завершено расследование дела об убийстве активистки Григорьевой

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Дело об убийстве оппозиционной активистки Елены Григорьевой передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как отмечает пресс-служба городского управления СКР в понедельник, следователи проверяли различные версии убийства, однако были получены доказательства того, что убийство совершено на бытовой почве.

Григорьева была убита в ночь на 21 июля. В совершении преступления обвиняется 29-летний Алексей Волнянко, с которым активистка употребляла алкоголь. По версии следствия, в ходе внезапно возникшей ссоры мужчина нанес Григорьевой множественные удары ножом в область спины и лица, от которых женщина скончалась. С места происшествия Волнянко скрылся, позже его задержали.

Отмечается, что фигурант был ранее судим за незаконный оборот наркотиков.

Петербург Елена Григорьева

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