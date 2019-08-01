Twitter уплатил 3 тысячи рублей штрафа за отказ локализовать данные

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сервис микроблогов Twitter выплатил 3 тысячи рублей штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России. Эти деньги поступили 26 июля, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Суд назначил этот штраф компании в апреле по ходатайству Роскомнадзора. Twitter его оспорил. Представитель компании отмечала, что сервис не является российским и к нему не может применяться российское законодательство. В середине мая это решение подтвердила вторая инстанция.

Закон о локализации персональных данных россиян на серверах, которые находятся в России, действует с сентября 2015 года. За несоблюдение этого требования в 2016 году Таганский суд заблокировал в России социальную сеть LinkedIn. С Facebook и Twitter Роскомнадзор обсуждает это требование с конца 2015 года.

Административные протоколы на Facebook и Twitter ведомство составило в феврале 2019 года, после того, как на очередной запрос о выполнении требования локализовать данные российских пользователей получило формальные ответы без конкретной информации.