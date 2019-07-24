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Госдума отложила на сентябрь вопрос о штрафе в 18 млн руб. за отказ от локализации баз данных в РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит в сентябре в первом чтении законопроект, который вводит штраф до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.

"Все эти законопроекты первого чтения включены в приоритетную повестку на сентябрь, поэтому мы их обязательно рассмотрим",- сказал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. По его словам, нет необходимости рассматривать в первом чтении законопроект, "который все равно очевидно в весеннюю сессию (во всех трех чтениях) не будет принят".

Ранее этот законопроект был поставлен в повестку пленарного заседания палат в среду 24 июля.

Депутаты-единороссы предлагают дополнить КоАП новой нормой о введении штрафов за невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, хранения, уточнения и извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России.

Подобное нарушение будет наказываться административным штрафом: для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 миллионов до 6 миллионов рублей.

Повторное такое правонарушение предлагается наказываться увеличенным штрафом: для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для юридических лиц - от 6 миллионов до 18 миллионов рублей.

Госдума

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