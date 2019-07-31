Врач Навального высказала недоверие к выводам экспертов НИИ скорой помощи

Она считает, что на анализ нужно было брать смывы с лица и глаз и ткани постельного белья из спецприемника

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Не следует доверять выводам экспертом НИИ скорой помощи имени Склифосовского о том, что в организме Алексея Навального нет отравляющих веществ, они не собрали весь материал, необходимый для исследования, считает лечащий врач политика Анастасия Васильева.

Ранее главврач НИИ Алексей Токарев сообщил, что специализированная химико-токсикологическая лаборатория института получила биоматериалы Навального из 64-й больницы на анализ и не нашла в них отравляющих веществ.

Васильева заявила, что при экспертизе не были взяты смывы и соскобы с кожи и конъюнктивы, не было проведено химико-токсикологическое исследование волос, одежды и постельного белья из спецприемника, где Навальный содержится и где ему стало плохо в минувшие выходные. Можно ли было выявить вещество, вызвавшее тяжелую реакцию у политика, в моче и крови, неясно, тем более, что неизвестен период его полувыведения из организма, отметила она.

"Абсолютно понятно и адекватно понимание, что при контактном дерматите нужно исследовать те ткани, с которыми наиболее был вероятен этот самый контакт", - заявила врач.

Суд поместил Навального в спецприемник 24 июля на тридцать дней. По словам политика, 27 июля он стал ощущать раздражение кожи головы и шеи, а к утру 28 июля его лицо настолько распухло, что его на скорой помощи госпитализировали в 64-ю больницу. Там его лечили преднизолоном и антигистаминным и на следующий день выписали. Он вернулся в спецприемник. Врач терапевтического отделения больницы говорил "Интерфаксу", что у Навального диагностировали аллергическую реакцию типа крапивницы, в эпикризе, поступившем в спецприемник, было указано, что у больного контактный дерматит.

Политика навестили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Днем 31 июля ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал "Интерфаксу", что Навальному лучше, но он продолжал ощущать остаточные явления аллергической реакции. Правозащитник отметил, что другие арестованные на аллергию не жаловались.

Член ОНК и Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева сказала, что Навальный не исключает, что ему может стать хуже, как только закончится действее преднизолона. Несмотря на ходатайство ОНК, лечащего врача к арестованному не пустили, начальник спецприемника объяснил, что в учреждении нет такой практики, добавила она.