Прокуратура Москвы вынесла предостережение Любови Соболь в связи с будущей акцией

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы вынесла предостережение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Оно связано с намерением Соболь провести 3 августа не согласованную со столичными властями акцию в центре Москвы. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры города Людмила Нефедова.

Она отметила при этом, что "правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан".

Представитель прокуратуры сказала, что в интернете, в том числе в социальных сетях "распространяются призывы принять участие в массовом мероприятии, шествии по Бульварному кольцу - от Никитских до Покровских ворот".

Акция запланирована на 3 августа. Собеседница агентства отметила, что это мероприятие с московскими властями "в установленном порядке не согласовано". Она также подчеркнула, что организация и участие в несогласованном публичном мероприятии "влекут установленную законодательством РФ ответственность".