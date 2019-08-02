Памфилова назвала безответственными призывы на несанкционированные митинги

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова осудила оппозиционных кандидатов за призывы на несанкционированный пикет 3 августа.

"Ответственность политика заключается в том, чтобы, в первую очередь, думать о людях и никогда ради своих интересов не подставлять никого под удар, ломая судьбы людей. Это безответственно. Особенно это касается молодых людей, что взгляды еще не устоялись", - сказала Памфилова на заседании комиссии в пятницу.

Она уточнила, что имеет в виду "тех, кто считает себя независимыми оппозиционными кандидатами, которые продолжают призывать людей выходить на незаконные несанкционированные митинги".

"Туда, где узкие тротуары, туда, где нарушаются права автомобилистов... Вместо того, чтобы собраться на проспекте Сахарова, там, где это было, где будут соблюдаться их права - их, имеющих конституционное право на митинги, но при этом не будут нарушаться права москвичей и гостей столицы. Надо научиться отстаивать свои права так, чтобы не попирать права других. Люди, желающие работать в законодательном органе главного города страны, должны уважать закон", - заявила Памфилова.

"Лучше приходите сюда, давайте биться в цивилизованном диалоге", - призвала она.

Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы ранее отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с городскими властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов. По данным полиции, за различные правонарушения на ней были задержаны 1074 человека.

29 июля Либертарианская партия подала в мэрию Москвы заявку на проведение 3 августа митинга на Лубянской площади. Мэрия предложила провести это мероприятие на проспекте Академика Сахарова, но партию это не устроило, и организаторы отозвали заявку на проведение акции.

Позже прокуратура Москвы вынесла предостережение юристу оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь в связи с намерением провести не согласованную со столичными властями акцию в центре Москвы, напомнив, что это будет нарушение закона.