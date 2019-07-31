Росгидромет спрогнозировал рост числа лесных пожаров в связи с потеплением климата

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В связи с изменениями климата, которые заметны даже в России, ситуация с лесными пожарами будет ухудшаться с каждым годом, к этому нужно адаптироваться, предупредил глава Росгидромета Максим Яковенко.

По его словам, в некоторых районах Сибири средний рост температуры уже превышает 8-10 градусов от многолетних уровней.

"Это означает, что в будущем нас ждут устойчивые волны тепла, иссушение почв, соответственно, температура будет повышаться значительными темпами, выше, чем в среднем по миру, поэтому климатическая ситуация здесь будет все время ухудшаться", - предупредил он.

В России из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае, Иркутской области и частично Бурятии. Дым от пожаров дошел до Казахстана и Монголии. К среде общая площадь пожаров достигла 3 млн га.