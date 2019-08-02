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Росгидромет предупредил о новых паводках на Дальнем Востоке

Глава службы Максим Яковенко сообщил, что ситуацию осложняет сброс китайцами воды в Амур из-за паводка

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сильные осадки в бассейне Амура на Дальнем Востоке в ближайшее время приведут к опасному повышению уровня реки в Благовещенске и Хабаровске, сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.

"Если в Амурской области, Еврейском автономном округе дождевые паводки у нас идут неделю, часть населенных пунктов - около 37 - уже затоплено, подтоплены огороды, сейчас вода стекает из Хабаровска, - то в ближайшие 6-7 дней ситуация будет ухудшаться", - сказал Яковенко на пресс-конференции в пятницу.

Он пояснил, что в настоящее время в китайских провинциях, граничащих с Россией по Амуру, уже объявлена чрезвычайная ситуация из-за паводка - власти проводят отселение свыше 1 млн человек, есть жертвы и разрушения.

"Китайцы начинают сбрасывать воду - потому что у них каскадные системы в водохранилищах - начинают сбрасывать воду в Сунгари, и это выливается все в Амур. Поэтому в ближайшие дни мы получим небольшое усложнение ситуации в Благовещенске, а потом это дойдет до Хабаровска", - сказал Яковенко.

По его словам, к Хабаровску паводок может подойти в период между 12 и 16 августа. "Период будет тяжелый", - отметил глава Росгидромета.

Ранее 28 июля глава Минлесхоза Амурской области Алексей Венглинский заявил, что ущерб от паводков в регионе прогнозируется на уровне более 500 млн рублей. Он предложил признать наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Росгидромет

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