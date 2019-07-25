В лагере "Холдоми" заявили, что МЧС проверяло сгоревший палаточный городок

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Администрация туристического комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, на территории которого в ночь на 23 июля сгорел детский палаточный городок и погибли четверо детей, заявляет о том, что все необходимые проверки были пройдены заранее.

"В мае 2019 года была проведена общая проверка всего лагеря надзорными органами, в том числе коттеджей, гостиницы и палаточного лагеря. В рамках данного мероприятия были выданы предписания на исправление недочетов в коттеджах и гостинице, с установлением срока - до 1 августа 2019 года. К палаточному лагерю комментариев и претензий не было. Подтверждающие документы имеются и также переданы в следственный комитет", - говорится в сообщении администрации комплекса, на сайте "Холдоми".

Согласно сообщению, в 2018 году, организовывая палаточный лагерь впервые (после форума "Амур" в 2018 г.), администрация официально уведомляла МЧС о том, что в лагере планируется установка палаток, в каких расселяют участников многих молодежных форумов, проходящих под эгидой правительства - "Территория смыслов", Селигер и других. В том числе запрашивалась консультация, на что был получен официальный ответ, утверждается в заявлении администрации лагеря.

Также сообщается, что лагерь был соответствующим образом зарегистрирован в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края. В реестр была включена 3-я смена загородного оздоровительного лагеря "Холдоми" ООО "Экстрим-Сервис" под названием "Хоббитские игры" с 21 июля по 7 августа для детей в возрасте от 7 до 16 лет, с количеством мест - 450 (с учетом мест размещения в палатках.

"Также в июле этого года были проведены учения по эвакуации, в том числе палаточного лагеря. Возможно, это и помогло нашим вожатым не растеряться и проявить смелость в помощи детям", - сказано в сообщении.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Двоих пострадавших школьников доставили в детскую краевую больницу в Хабаровске с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одна девочка, которая была доставлена в шоковом состоянии, остается в Солнечной районной больнице и идет на поправку.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям: причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

25 июля стало известно, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении начальника надзорного отдела регионального МЧС, знавшего о нарушениях пожарной безопасности в палаточном лагере.

С 24 по 26 июля в Хабаровском крае объявлен траур. В четверг в Комсомольске-на-Амуре похоронят двух девочек.