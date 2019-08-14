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Молдавский бизнесмен Платон заочно арестован в РФ за вывод за рубеж более 37 млрд рублей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в среду санкционировал заочный арест молдавского предпринимателя Вячеслава Платона, обвиняемого в по делу бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка о выводе из РФ более 37 млрд рублей.

Срок ареста - два месяца с момента фактического задержания обвиняемого или его экстрадиции в РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В РоссииМолдавский олигарх Плахотнюк заочно арестован в РФ за руководство наркосиндикатомЧитать подробнее

Ранее Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Плахотнюка. Оба фигуранта дела объявлены в международный розыск.

По данным МВД, имеющие гражданство РФ Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группировку из граждан РФ и Молдавии, которая занималась масштабными незаконными валютными операциями. Как считает следствие, обвиняемые вывели из России более 37 млрд рублей.

Кроме того, в отношении Плахотнюка расследуется еще одно уголовное дело. По данным МВД РФ, Плахотнюку и его доверенному лицу - профессиональному спортсмену Константину Цуцу заочно предъявлено обвинение в создании и участии в преступном сообществе, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. В ведомстве посчитали, что Плахотнюк, имея возможность влиять на органы госвласти и применяя криминальные методы воздействия на несогласных, ради обогащения вступил в сговор с лидерами организованной преступности Молдавии, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии.

Не позднее 2012 года Плахотнюк стал одним из лидеров транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам, подчеркнули в МВД РФ.

Россия Молдавия Вячеслав Платон Владимир Плахотнюк

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