Два пассажирских самолета были в небе над Ачинском во время взрывов боеприпасов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Над Ачинском пролетали два пассажирских самолета в то время, когда на военных складах взрывались боеприпасы. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Траектория движения самолетов проходила в 5-10 км от предполагаемого эпицентра взрывов. Оба авиарейса благополучно продолжили полет после выхода из опасной зоны.

Пожар в хранилище пороховых зарядов начался в понедельник около 13:00 по московскому времени. Между тем в 16:21 по Москве сервис зафиксировал пролет над Ачинском пассажирского самолета ATR-42 авиакомпании "Нордстар", который выполнял рейс Омск-Красноярск на высоте 7,6 км. В 16:25 эту же точку пролетел лайнер А320 "Уральских авиалиний", следуя из Иркутска в Екатеринбург на эшелоне высотой 11 км.

ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации) закрыло воздушное пространство в радиусе 20 км от эпицентра взрывов на территории военного склада в Ачинске. Эта зона охватывает весь город Ачинск, все пригороды и соседний город Назарово. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.