Поиск

Два пассажирских самолета были в небе над Ачинском во время взрывов боеприпасов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Над Ачинском пролетали два пассажирских самолета в то время, когда на военных складах взрывались боеприпасы. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Траектория движения самолетов проходила в 5-10 км от предполагаемого эпицентра взрывов. Оба авиарейса благополучно продолжили полет после выхода из опасной зоны.

Пожар в хранилище пороховых зарядов начался в понедельник около 13:00 по московскому времени. Между тем в 16:21 по Москве сервис зафиксировал пролет над Ачинском пассажирского самолета ATR-42 авиакомпании "Нордстар", который выполнял рейс Омск-Красноярск на высоте 7,6 км. В 16:25 эту же точку пролетел лайнер А320 "Уральских авиалиний", следуя из Иркутска в Екатеринбург на эшелоне высотой 11 км.

ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации) закрыло воздушное пространство в радиусе 20 км от эпицентра взрывов на территории военного склада в Ачинске. Эта зона охватывает весь город Ачинск, все пригороды и соседний город Назарово. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Красноярский край

Новости по теме

Новости

К тушению пожара на арсенале в Красноярском крае подключат роботов

20 человек арестованы и 30 оштрафованы в Москве за несанкционированную акцию 3 августа

20 человек арестованы и 30 оштрафованы в Москве за несанкционированную акцию 3 августа

Суд арестовал блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Суд арестовал блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Дело "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Источник в Минобороны опроверг сообщения о погибшем на складе в Красноярском крае

РФ начнет разработку ракет средней и меньшей дальности в случае начала их производства в США

РФ начнет разработку ракет средней и меньшей дальности в случае начала их производства в США

Жителей 100-тысячного Ачинска собрались эвакуировать из-за горящего склада с боеприпасами

Жителей 100-тысячного Ачинска собрались эвакуировать из-за горящего склада с боеприпасами

СК попросил об аресте блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Последовавшая за демонстрациями забастовка в Гонконге привела к транспортному коллапсу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');