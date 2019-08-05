В районе взрывов в Красноярском крае закрыли воздушное пространство в радиусе 30 км

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Радиус ограничения воздушного пространства в Красноярском крае расширен до 30 км от эпицентра взрывов на территории военного склада в Ачинском районе.

Ранее в подведомственной Росавиации "Госкорпорации по организации воздушного движения" сообщали, что воздушное пространство закрыто в радиусе 20 км.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, в понедельник около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка.

Идет эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов. По данным МЧС России, эвакуировано около 3 тысяч человек, власти хотят вывезти до 6 тыс. человек.

Сообщается о пострадавших, их точное число устанавливается. Губернатор региона Александр Усс заявил, что это 5-8 человек.