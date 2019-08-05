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Источник в Минобороны опроверг сообщения о погибшем на складе в Красноярском крае

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Источник в Минобороны опроверг появившиеся сообщения о гибели военнослужащего при взрывах в арсенале в Красноярском крае.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате ЧП погиб один военнослужащий.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, в понедельник около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Сообщалось о семи пострадавших, в том числе двоих военных. По предварительной информации, среди пострадавших один ребенок.

Склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка Ачинского района. МЧС проводит эвакуацию населения из Каменки и ближайших поселков. Жителям 106-тысячного Ачинска предписано начать готовиться к эвакуации.

На место ЧП вылетели губернатор края Александр Усс и руководители региональных главков МЧС и МВД.

Красноярский край

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