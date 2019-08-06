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"Ведомости" узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости".

Некоторые источники газеты утверждают, что банк будет сотрудничать с музыкальным сервисом Zvooq по модели white label. Игрок предоставит свою библиотеку, юридическую и техническую поддержку, а развитием стриминга будет заниматься Сбербанк под тем брендом, который выберет сам, отмечают "Ведомости".

В Zvooq отказались прокомментировать данную информацию.

Один из источников рассказал газете, что Сбербанк давно планирует встроить собственный музыкальный сервис в существующую экосистему, в которой уже есть облачный сервис, электронная система здравоохранения, электронная коммерция, мессенджер и др.

В коце июля Сбербанк инвестировал около $1 млрд в небанковскую часть экосистемы за три года. Построение экосистемы, сообщали в банке, подразумевает создание не только финансовых, но и непрофильных сервисов для клиентов. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что это могут быть как принадлежащие, так и не принадлежащие банку компании. В рамках стратегии развития экосистемы Сбербанк приобретает непрофильные активы. Последней сделкой для развития экосистемы стало вхождение в капитал Rambler Group, также запланировано создание совместного предприятия с Mail.ru Group.

Сбербанк

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