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Сбербанк инвестирует около $1 млрд в небанковскую часть экосистемы за три года

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Общий объем инвестиций Сбербанка России в развитие небанковской части экосистемы за три года составит 3% от чистой прибыли за предыдущие три года, что примерно составляет около $1 млрд. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления банка Лев Хасис.

Хасис заверил, что банк "очень аккуратно тратит деньги" акционеров на эти инициативы и "очень дисциплинированно" к этому подходит.

"В общей сложности мы говорим о только плюс-минус $1 млрд минус будущие транзакции по сделке с Mail.ru. Но если сравнить с нашими результатами, то вы увидите, что многие другие компании достаточно активнее и агрессивнее строят свои будущие экосистемы в отличие от Сбербанка", - сказал он.

Как ранее отмечали в Сбербанке, построение экосистемы подразумевает создание не только финансовых, но и непрофильных сервисов для клиентов. Глава банка Герман Греф говорил, что это могут быть как принадлежащие, так и не принадлежащие банку компании. В рамках стратегии развития экосистемы Сбербанк приобретает непрофильные активы. Последней сделкой для развития экосистемы стало вхождение в капитал Rambler Group, также запланировано создание совместного предприятия с Mail.ru Group.

Накануне стало известно также, что банк приобрел логистическую компанию Shiptor, которая станет частью бизнеса "СберЛогистики". Сбербанк в июне объявил о запуске пилотного проекта по приему и выдаче посылок в своих отделениях, партнерами по проекту стали Shiptor и сеть постаматов PickPoint. На тот момент Сбербанк совместно с Shiptor уже предоставлял услугу "Моя доставка", предусматривающую логистическое обслуживание бизнеса.

Сбербанк

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