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Forbes сообщил о планах Сбербанка по покупке 80% Союзмультфильма

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк и "Союзмультфильм" обратились в правительство с просьбой о поддержке сделки по покупке банком 80% студии, сообщает в пятницу Forbes.

Forbes рассказал, что первый вице-премьер Антон Силуанов обратился в письме к Дмитрию Медведеву, назвав идею целесообразной при условии сохранения у государства доли 25% + 1 акции. Медведев одобрил сделку, отмечает журнал.

На базе ООО "Союзмультфильм" будет создано совместное предприятие по производству контента для проектов Сбербанка. В "Союзмультфильме" предполагают, что СП будет создано к концу года. В мультипликационной студии отметили, что выбрали Сбербанк, поскольку он "является двигателем серьезного развития инноваций и технологий в разных сферах".

Информацию о планах покупки доли в "Союзмультфильме" подтвердили в пресс-службе Сбербанка, однако заметили, что "окончательный вариант развития проекта будет выбран после разработки стратегии, которой займется консалтинговая компания Roland Berger".

Отмечается, что Сбербанк и "Союзмультфильм" создадут совместное предприятие на базе ООО "Союзмультфильм", которое будет производить контент для проектов банка. В пресс-службе Сбербанка подтвердили изданию информацию о планах по покупке студии, но отметили, что окончательный план действий будет сформирован после разработки стратегии, которой займется консалтинговая компания Roland Berger. Она составит план превращения "Союзмультфильма" из студии в продюсерский центр разработки и производства детского и семейного контента банка.

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В конце июля Сбербанк инвестировал около $1 млрд в небанковскую часть экосистемы за три года. Построение экосистемы, сообщали в банке, подразумевает создание не только финансовых, но и непрофильных сервисов для клиентов. Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что это могут быть как принадлежащие, так и не принадлежащие банку компании. В рамках стратегии развития экосистемы Сбербанк приобретает непрофильные активы. Последней сделкой для развития экосистемы стало вхождение в капитал Rambler Group, также запланировано создание совместного предприятия с Mail.ru Group.

Сбербанк Союзмультфильм

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