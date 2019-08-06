Что произошло за день: вторник, 6 августа

Уголовное дело о взрывах на складе боеприпасов под Ачинском, требование прокуратуры отобрать ребенка у участников акции 27 июля в Москве и планы Хантсмана освободить должность посла США в РФ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Возбуждено уголовное дело в связи со взрывами на складе боеприпасов под Ачинском. По данным СКР, в результате инцидента один человек погиб и восемь получили травмы. В Минобороны сообщили, что причиной трагедии мог быть человеческий фактор. Во вторник пожар удалось потушить.

- Прокуроры потребовали отобрать ребенка у пары, пришедшей с ним на акцию протеста в Москве. Мосгорпрокуратура обратилась в суд с заявлением о том, что супруги в ходе несогласованной акции 27 июля передавали сына "третьему лицу", чем подвергли его опасности. С критикой действий прокуратуры выступили глава СПЧ Михаил Федотов и детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович. Отец ребенка заявил, что мальчика держал на руках его родственник Сергей Фомин. Он также рассказал об обыске в квартире семьи. Фомина объявили в розыск по делу о массовых беспорядках.

- Рабочая группа ЦИК вынесла рекомендации по жалобам нескольких незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Комиссия предложила не регистрировать Екатерину Игнатову, Александра Руденко, Елену Русакову, Дмитрия Гудкова. Между тем Сергей Митрохин получил повторный отказ в регистрации от окружной избирательной комиссии.

- Посол США в РФ Джон Хантсман попросил об отставке с 3 октября. В своем письме президенту США Дональду Трампу он попросил после его ухода с поста помнить не только о разногласиях, но и об общих с Россией интересах. По данным The Salt Lake Tribune, Хантсман собирается баллотироваться на пост губернатора штата Юта. Этот пост дипломат уже занимал в 2005-2009 годах.

- Армия ливийского генерала Хафтара сообщила об уничтожении самолета Ил-76 с грузом оружия. СМИ сообщают, что самолет мог быть направлен для помощи противникам Хафтара из Турции. Информированный источник "Интерфакса" заявил, что уничтоженный Ил-76 не связан с Россией.